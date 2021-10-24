Сорин — о сокращении спринта на ОИ-2022: Большунову больше подошёл бы длинный круг

Тренер сборной России по лыжным Егор Сорин выразил мнение о сокращении дистанции мужского спринта на Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай). Официальное объявление о том, что мужчины побегут по тому же кругу, что и женщины, ожидается в ближайшие дни.

«В пользу кого это будет, мы поймём только в феврале. Сейчас сложно что-то сказать. Для чистых спринтеров это лучше, конечно, но будет решать готовность всех, как спринтеров, универсалов, так и тех, кто работает на дистанции.

У нас тоже есть спринтеры: Глеб Ретивых и в какой-то мере Александр Терентьев, который сейчас работает с Юрием Викторовичем Бородавко над выносливостью. Но, понятное дело, что Большунову для спринта подошёл был более длинный круг — сто процентов. Что касается других, я не стал бы сейчас утверждать, что для них длинный круг был бы лучше короткого.

Если бы был большой круг на спринтерскую эстафету, нужно было бы придерживаться тактики универсал-спринтер. Так как круг укоротили, можно рассматривать даже тех спортсменов, кто бегает только спринты. Видно будет только ближе к делу. Как правило, важны и спринтерские, и дистанционные качества.

Я уверен, что даже тот круг, который оставили, будет непростой. В первую очередь из-за снега и высоты. На мужской командник во время ЧМ-2021 круг облегчили, и все думали, что преимущество будет у спринтеров, а они не смогли держать высокую скорость на всех трёх кругах. Лучше смотрелись универсалы, такие как Клебо и Большунов», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.