Тренер сборной России по лыжам высказался о сокращении дистанции спринта на ОИ-2022

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, высказался о сокращении дистанции мужского спринта на Олимпиаде – 2022 в Пекине (Китай) с 1850 до 1500 метров.
«Насколько нам известно, дистанцию спринта уже сократили до полутора километров как для мужчин, так и для женщин. Это будет и для спринт-эстафеты – те же самые полтора километра.
Пока не задавался вопросом, какую часть отрежут. Знаю, что будет финишный подъём. Весь круг будет, с одной стороны, не сложный, но и не простой. Будет очень много пологих подъёмов, и только в конце — часть крутого подъёма. Но таких крутых подъёмов, как на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, не будет.
Скорее всего, всё это пойдёт на пользу спринтерам, если мы говорим о мужчинах. Чем длиннее дистанция в спринте, тем больше шансов у дистанционщиков. Что касается женщин, то на полутора километрах и женщины-дистанционщицы могут себя проявить достаточно неплохо.
Думаю, что это никак не скажется на отборе в команду и выборе состава. Что касается женской команды, у нас очень много универсалов, которые бегают как спринт, так и дистанцию. Больших изменений не произойдёт. А вот у мужчин, как мы с Еленой Валерьевной говорили, будем рассматривать одного спринтера», — сообщил Сергей Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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