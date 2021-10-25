«Хотите, я вам огонька добавлю?» Юлия Ступак показала, как стреляет из биатлонной винтовки

Российская лыжница Юлия Ступак в «Инстаграме» показала, как стреляет из биатлонной винтовки. На кадрах видно, как Юлия закрывает четыре из пяти мишеней.

«Хотите, я вам огонька добавлю? Как говорится, талантливый человек…» — прокомментировала происходящее Ступак.

26-летняя Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Юлия является заслуженным мастером спорта России. Она вошла в состав сборной России на олимпийский сезон – 2021/2022. Ступак готовится к нему в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера. В эту группу также вошли: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.