Двукратный чемпион мира по лыжам Дюрхауг объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Никлас Дюрхауг объявил в своём «инстаграме» о завершении карьеры.

«Пришло время. Теперь моя очередь положить лыжи на полку. Это было невероятное путешествие, и я горжусь и счастлив тем, чего я достиг. Чувствую, что должен это сделать.



18 лет назад я начал заниматься в лыжной школе в Мерокере, и с тех пор беговые лыжи значат для меня всё. 9 лет в составе национальной сборной, 2 золота чемпионата мира в эстафете и бронза в классической гонке на 15 км, я многого добился и смог реализовать многие мечты, которые были у меня в детстве. Особенно запоминающимися стали дни в Лахти в 2017 году с 2 медалями Кубка мира за 3 дня — это то, чем я невероятно горжусь.



В конце концов, с удовольствием вспоминаю не только результаты. У меня бесчисленное множество приятных воспоминаний о встречах и гонках с замечательными товарищами по команде и друзьями, без которых я бы никогда не состоялся как человек. Я пережил много взлётов и падений, но взлёты лучше всего ощущаются после того, как ты получил несколько ударов по лицу.



После Олимпийских игр в Пхенчхане я сломал плечо на показательных выступлениях в Мосьёне. Пытался и с помощью тренировок, и с помощью операции вернуться на прежний уровень, но правда в том, что я не могу двигаться как раньше… Моей движущей силой в лыжных гонках всегда была возможность бороться за победы и медали. Когда чувствую, что больше не могу выкладываться по максимуму, то не хочу продолжать дальше.



Очень благодарен за то, чему научил меня лыжный спорт. Это была моя жизнь в течение 20 замечательных лет. Всё, что могу сказать, это большое спасибо: семье и друзьям, которые были рядом в трудную минуту, всем моим верным спонсорам, которые поддерживали меня все эти годы и позволили осуществить мечту на высшем уровне, всем тренерам, обслуживающему персоналу и товарищам по команде за всё, что мы пережили вместе.



Теперь начинается новая эра, и я с нетерпением жду новых вызовов в будущем», — написал Дюрхауг.