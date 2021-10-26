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Непряева раскритиковала идею шведских лыжниц уравнять дистанции мужских и женских гонок

Непряева раскритиковала идею шведских лыжниц уравнять дистанции мужских и женских гонок
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева высказалась об идее шведских лыжниц Фриды Карлссон и Линн Сван уравнять дистанции мужских и женских гонок.

«Уравнение дистанций вообще не нужно. Зачем это, для чего? Пусть они бегают по мужикам, если их что-то не устраивает», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

26-летняя Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года Наталья одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Непряева является заслуженным мастером спорта России (2018).

Непряева готовится к олимпийскому сезону — 2021/2022 в группе Юрия Бородавко.

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