Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун войдёт в консультативный совет FIS

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун примет участие в работе организации.
«Берни сделал много невероятных вещей для Формулы-1. Сейчас это глобальный суперспорт – благодаря его вкладу. Я всегда ценил его. Идея в том, что он войдёт в будущий консультативный совет FIS. Вопрос не в том, появится ли этот совет, а в том, когда это произойдёт. Он очень активный, у него много хороших идей. Пока рано говорить о наших планах на будущее, но мы рассматриваем много вариантов», — приводит слова Элиаша AP.
Отметим, что сам Элиаш был избран на пост президента FIS в июне 2021 года. До него федерацию возглавлял Джанфранко Каспер, руководивший ею с 1998 года. Элиаш — шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор Head, производителя спортивных товаров, а также специальный представитель премьер-министра Великобритании.
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