Австрийским лыжникам запретят участвовать в Олимпиаде-2022, если они не вакцинируются

Президент Ассоциации лыжных видов спорта Австрии Росвита Штадлобер выступила с резким заявлением по поводу вакцинации для участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Все должны иметь в виду, что если они не вакцинируются, то не поедут на Олимпиаду. Каждый должен взять на себя ответственность за это решение», — приводит слова Штадлобер Inside The Games со ссылкой на газету Kurier.
Отмечается, что на данный момент прививки от коронавируса сделали около 90% австрийских спортсменов, представляющих зимние виды спорта.
Ранее МОК совместно с организаторами Олимпиады-2022 подтвердил, что вакцинация не станет обязательным условием участия в Играх. Непривитые спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин и ежедневно сдавать тесты на коронавирус.
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