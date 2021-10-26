Австрийским лыжникам запретят участвовать в Олимпиаде-2022, если они не вакцинируются

Президент Ассоциации лыжных видов спорта Австрии Росвита Штадлобер выступила с резким заявлением по поводу вакцинации для участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Все должны иметь в виду, что если они не вакцинируются, то не поедут на Олимпиаду. Каждый должен взять на себя ответственность за это решение», — приводит слова Штадлобер Inside The Games со ссылкой на газету Kurier.

Отмечается, что на данный момент прививки от коронавируса сделали около 90% австрийских спортсменов, представляющих зимние виды спорта.

Ранее МОК совместно с организаторами Олимпиады-2022 подтвердил, что вакцинация не станет обязательным условием участия в Играх. Непривитые спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин и ежедневно сдавать тесты на коронавирус.