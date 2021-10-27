Йохауг: стоит уже смириться, что сейчас СМИ работают над созданием разного рода конфликтов

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала волну критики со стороны норвежских экспертов в адрес шведки Фриды Карлссон. Норвежцев возмущает нескрываемое желание Карлссон превзойти Йохауг при том, что спортсменка стала чаще тренироваться отдельно от сборной Швеции.

«Хорошо её понимаю. На свете много экспертов со своими мнениями. Но только вы единственные знаете, что вы делаете и в чём мотив ваших решений. Просто в начале сезона нужно дать отпор всем: и тем, кто говорил плохо, и тем, кто хорошо.

Я сама испытывала на себе давление шведских экспертов на протяжении многих лет, что они высказывали своё мнение обо мне. Так что всё закономерно: Фриду критикуют в Норвегии, а меня – в Швеции. Важно уже просто смириться с тем, что спорт сейчас таков. Сегодня СМИ работают над созданием различного рода конфликтов.

Мой совет Фриде? Пусть она не читает и не слушает много того, что о ней говорят люди. В глубине души она сама знает, как лучше», — приводит слова Йохауг Expressen.