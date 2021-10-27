Петухов: берегите себя и своих близких, не слушайте, что вакцинация это вред и чипирование

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов написал в своём аккаунте в «Инстаграме» пост в поддержку вакцинации от коронавируса.
«Дорогие друзья! Как вы думаете, о чём думает молодой человек? Конечно же, о здоровье, о том, что сейчас важно пройти вакцинацию. Многие боятся этого шага, но поверьте, это нужно сделать. Никто не хочет вреда и смертей, руководители и врачи хотят одного, уменьшения числа заболевших. Только вакцинируясь мы сможем победить вирус быстрее и вернуться в прежний режим работы. Берегите себя и своих близких, не слушайте, что вакцинация – это вред и чипирование, снимите очки, и вам будет легче!», – написал Алексей Петухов.
Ранее МОК совместно с организаторами Олимпиады-2022 подтвердил, что вакцинация не станет обязательным условием участия в Играх. Непривитые спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин и ежедневно сдавать тесты на коронавирус.
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