Петухов: берегите себя и своих близких, не слушайте, что вакцинация это вред и чипирование

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года российский лыжник Алексей Петухов написал в своём аккаунте в «Инстаграме» пост в поддержку вакцинации от коронавируса.

«Дорогие друзья! Как вы думаете, о чём думает молодой человек? Конечно же, о здоровье, о том, что сейчас важно пройти вакцинацию. Многие боятся этого шага, но поверьте, это нужно сделать. Никто не хочет вреда и смертей, руководители и врачи хотят одного, уменьшения числа заболевших. Только вакцинируясь мы сможем победить вирус быстрее и вернуться в прежний режим работы. Берегите себя и своих близких, не слушайте, что вакцинация – это вред и чипирование, снимите очки, и вам будет легче!», – написал Алексей Петухов.

Ранее МОК совместно с организаторами Олимпиады-2022 подтвердил, что вакцинация не станет обязательным условием участия в Играх. Непривитые спортсмены должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин и ежедневно сдавать тесты на коронавирус.