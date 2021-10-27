Клебо готов пожертвовать временем с семьёй ради подготовки к Олимпийским играм

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился планами на подготовку к Олимпийским играм в Пекине.



«С окончательным планом я пока не определился, но предварительный пока следующий: в декабре я не буду дома практически вообще. Думаю, после Давоса поеду на высоту и, возможно, пробуду там вплоть до начала Олимпийских игр. Начиная с декабря, придётся долго ждать момента, когда я снова смогу спать в собственной постели. Судя по всему, Рождество я проведу не дома, а в горах Центральной Европы.



Взять семью с собой? Пока я не думал об этом и в целом сильно сомневаюсь в том, как будет лучше поступить. Олимпиада — особенный турнир, к которому нужна особенная подготовка. Я хочу бороться за медали, поэтому в декабре и января проведу максимальное количество времени на высоте. Сделаю всё, чтобы в Пекине бежать как можно быстрее», — цитирует Клебо VG.