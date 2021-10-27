Вероника Степанова рассказала, существует ли давление в сборной в связи с вакцинацией

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о вакцинации от коронавируса.
«Относительно вакцинации. Среди моих друзей и знакомых есть разные точки зрения – как и у всех сейчас, видимо. Кто-то категорически против, с другой стороны, один близкий мне человек привился уже дважды – в России и в Европе — и ничего, сил и желаний у него не убавилось. В сборной давления, тем более приказов нет – каждый выбирает индивидуально. Для себя я пришла к решению ещё весной. Могу только добавить, что в Европе куда жёстче контролируют наличие вакцинации либо свежий отрицательный тест. Подробностей более не будет, дискуссии на тему в комментариях я тоже не потерплю — пишу FYI, приходит довольно много вопросов на эту тему», — написала Степанова в своём «инстаграме».
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