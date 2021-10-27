Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вероника Степанова рассказала, существует ли давление в сборной в связи с вакцинацией

Вероника Степанова рассказала, существует ли давление в сборной в связи с вакцинацией
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о вакцинации от коронавируса.

«Относительно вакцинации. Среди моих друзей и знакомых есть разные точки зрения – как и у всех сейчас, видимо. Кто-то категорически против, с другой стороны, один близкий мне человек привился уже дважды – в России и в Европе — и ничего, сил и желаний у него не убавилось. В сборной давления, тем более приказов нет – каждый выбирает индивидуально. Для себя я пришла к решению ещё весной. Могу только добавить, что в Европе куда жёстче контролируют наличие вакцинации либо свежий отрицательный тест. Подробностей более не будет, дискуссии на тему в комментариях я тоже не потерплю — пишу FYI, приходит довольно много вопросов на эту тему», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Новость по теме
«Мой двойник». Лыжница Вероника Степанова прокомментировала сходство с Эммой Радукану
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021