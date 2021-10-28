Тренер норвежек назвал основных конкуренток Терезе Йохауг на Олимпиаде-2022 в Пекине

Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен ответил, отразится ли на результатах чемпионки мира шведки Фриды Карлссон нестабильная подготовка к олимпийскому сезону-2021/2022. Ранее стало известно, что Карлссон пропустила высотный сбор команды Швеции в Италии.
«Это слегка странно, но так бывало и раньше. Неправильно говорить, что мы боимся Эббу Андерссон и Фриду Карлссон, но мы действительно видим в них основных конкуренток. С перерывами, которые были у Фриды при подготовке к сезону, она, возможно, не будет лидером большого количества соревнований, но это не значит, что она не сможет подойти к Олимпиаде в оптимальной форме, чтобы помешать Терезе выиграть гонки. Они с Эббой проведут много удачных соревнований, я в этом уверен», — приводит слова Иверсена SVT.
- 28 октября 2021
-
00:15
- 27 октября 2021
-
23:20
-
19:24
-
15:11
-
14:07
-
12:26
-
11:27
-
05:34
-
00:49
- 26 октября 2021
-
23:57
-
22:42
-
19:56
-
19:30
-
16:35
-
14:04
-
10:58
- 25 октября 2021
-
23:26
-
23:17
-
19:27
-
15:40
-
13:17
- 24 октября 2021
-
11:41
-
11:21
-
11:09
- 23 октября 2021
-
20:20
-
15:25
-
12:16
-
12:06
-
11:25
-
11:13
-
10:43
-
10:35
-
09:52
- 22 октября 2021
-
22:49
-
22:31