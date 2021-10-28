Тренер норвежек назвал основных конкуренток Терезе Йохауг на Олимпиаде-2022 в Пекине

Тренер сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен ответил, отразится ли на результатах чемпионки мира шведки Фриды Карлссон нестабильная подготовка к олимпийскому сезону-2021/2022. Ранее стало известно, что Карлссон пропустила высотный сбор команды Швеции в Италии.

«Это слегка странно, но так бывало и раньше. Неправильно говорить, что мы боимся Эббу Андерссон и Фриду Карлссон, но мы действительно видим в них основных конкуренток. С перерывами, которые были у Фриды при подготовке к сезону, она, возможно, не будет лидером большого количества соревнований, но это не значит, что она не сможет подойти к Олимпиаде в оптимальной форме, чтобы помешать Терезе выиграть гонки. Они с Эббой проведут много удачных соревнований, я в этом уверен», — приводит слова Иверсена SVT.