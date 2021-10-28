Тренер сборной России предположил, почему Большунов до сих пор не получил личный тредбан

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему, по его мнению, лидер национальной команды Александр Большунов до сих пор не получил тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок.

«Думаю, там тоже не всё так просто: насколько мне известно, Александру хотят купить тредбан этой же марки (как в Олимпийском комитете России. — Прим. «Чемпионата»). Он шведский, есть определённые сложности именно с установкой. Представителей этой компании у нас в стране нет. Чтобы правильно его установить и иметь гарантию, нужно устанавливать по всем правилам – желательно, чтобы это делали шведские специалисты. Сейчас сделать это очень сложно», — приводит слова Егора Сорина Eurosport.ru.