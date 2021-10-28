Тренер сборной России предположил, почему Большунов до сих пор не получил личный тредбан
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему, по его мнению, лидер национальной команды Александр Большунов до сих пор не получил тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок.
«Думаю, там тоже не всё так просто: насколько мне известно, Александру хотят купить тредбан этой же марки (как в Олимпийском комитете России. — Прим. «Чемпионата»). Он шведский, есть определённые сложности именно с установкой. Представителей этой компании у нас в стране нет. Чтобы правильно его установить и иметь гарантию, нужно устанавливать по всем правилам – желательно, чтобы это делали шведские специалисты. Сейчас сделать это очень сложно», — приводит слова Егора Сорина Eurosport.ru.
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