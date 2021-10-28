Отец Большунова сообщил о дискомфорте Александра после операции на челюсти

Александр Большунов-старший, отец лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, как восстанавливается его сын, который недавно перенёс операцию на челюсти.
«Саша проходил УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»), врачи дали ему разрешение на тренировки. Сейчас он на сборе в Финляндии, где потихоньку входит в процесс. Уверен, что ничего страшного в этих операциях нет. Понятно, что после хирургического вмешательства какое-то время был дискомфорт, но повторюсь, что всё в порядке.
Саша приехал на сбор на пару дней раньше остальных, это связано с тем, что он не тренировался последнее время. Как говорил Юрий Викторович (Бородавко. — Прим. «Чемпионата»), нужно время, чтобы освоиться, привыкнуть. Нужно начинать себя приводить в тонус», — цитирует Большунова-старшего «Матч ТВ».
Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
- 28 октября 2021
-
13:44
-
13:23
-
12:32
-
12:29
-
12:13
-
00:15
- 27 октября 2021
-
23:20
-
19:24
-
15:11
-
14:07
-
12:26
-
11:27
-
05:34
-
00:49
- 26 октября 2021
-
23:57
-
22:42
-
19:56
-
19:30
-
16:35
-
14:04
-
10:58
- 25 октября 2021
-
23:26
-
23:17
-
19:27
-
15:40
-
13:17
- 24 октября 2021
-
11:41
-
11:21
-
11:09
- 23 октября 2021
-
20:20
-
15:25
-
12:16
-
12:06
-
11:25
-
11:13