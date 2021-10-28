Отец Большунова сообщил о дискомфорте Александра после операции на челюсти

Александр Большунов-старший, отец лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, как восстанавливается его сын, который недавно перенёс операцию на челюсти.

«Саша проходил УМО (углублённое медицинское обследование. — Прим. «Чемпионата»), врачи дали ему разрешение на тренировки. Сейчас он на сборе в Финляндии, где потихоньку входит в процесс. Уверен, что ничего страшного в этих операциях нет. Понятно, что после хирургического вмешательства какое-то время был дискомфорт, но повторюсь, что всё в порядке.

Саша приехал на сбор на пару дней раньше остальных, это связано с тем, что он не тренировался последнее время. Как говорил Юрий Викторович (Бородавко. — Прим. «Чемпионата»), нужно время, чтобы освоиться, привыкнуть. Нужно начинать себя приводить в тонус», — цитирует Большунова-старшего «Матч ТВ».

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию ранее в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.