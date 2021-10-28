Отец Большунова — о сокращении спринта на ОИ: вешать золотую медаль на шею Клебо пока рано

Александр Большунов-старший, отец лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал возможное сокращение дистанции мужского спринта на Олимпиаде в Пекине.

«Пока ещё преждевременно думать об изменении дистанции на Олимпиаде. Нужно готовиться целенаправленно к этой трассе, большинство ещё к этим условиям не готовы. Мне кажется, что это не тот вид спорта, где можно заранее предсказать, кто возьмёт золото.

Мне кажется, что ясность может наступить только по прошествии нескольких гонок. Вешать заранее золотую медаль Клебо или любому другому спортсмену никогда не нужно. Будем уважать соперников и просто выходить на старт», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.