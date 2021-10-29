FIS официально сократила дистанцию спринта на Олимпиаде

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально объявила о сокращении спринтерской дистанции у мужчин на Олимпийских играх 2022 в Пекине с 1850 до 1500 метров. Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе.
Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы. Лидеру сборной России Александру Большунову больше подошёл бы круг первоначальной длины. Чистых спринтеров в сборной России только двое – Глеб Ретивых и Александр Терентьев.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. Спринтерские гонки пройдут 8 февраля, командный спринт – 16-го числа.
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