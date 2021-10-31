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Юрий Бородавко назвал критерии попадания в лыжную олимпийскую сборную России

Юрий Бородавко назвал критерии попадания в лыжную олимпийскую сборную России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что место в топ-3 на этапе Кубка мира практически гарантирует спортсменам участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Попадание в топ-3 на этапе Кубка мира – основной критерий отбора, победа гарантирует спортсмену место в олимпийской команде. Если в команде будут ещё вакантные места, то те, кто не попадёт в призёры, смогут отобраться в состав по рейтинговым очкам. В целом принцип отбора таков: основная часть – универсалы, чистый классик плюс чистый спринтер», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам начнётся 26 ноября в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай) начнутся 5 февраля.

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