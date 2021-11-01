Дмитрий Губерниев выступил с обращением к Елене Вяльбе

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил, готов ли сделать шаг к примирению с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Да я уже его делал! Вопрос-то не в примирении, никто же не ссорится. У меня, как у любого журналиста и комментатора, есть вопросы к руководителям любой спортивной федерации. Если у меня их не будет, то мне нужно профессию поменять. Я пытаюсь их задавать и не всегда получаю ответы. Хочу обратиться: «Дорогая Елена Валерьевна! Вы большая молодец! И мы вместе с вами продолжим вместе работать во славу лыжных гонок. Вы — на посту президента, а я — на посту комментатора. Так победим!» — приводит слова Губерниева сайт «Матч ТВ».

Ранее Вяльбе рассказала, с чего начался её конфликт с Губерниевым.