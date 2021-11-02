Елена Вяльбе прокомментировала сокращение дистанции спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировал сокращение дистанции мужского спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Дело в том, что решение принимает не Олимпийский комитет, а оргкомитеты. Такую официальную информацию мы ещё не получали от китайского оргкомитета. Очень сложно сказать, так это будет на самом деле или нет.
Видел ли кто-нибудь эти трассы? Воочию – нет. Только на бумаге», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о сокращении спринтерской дистанции у мужчин на Олимпийских играх — 2022 в Пекине с 1850 до 1500 метров. Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе. Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы. Лидеру сборной России Александру Большунову больше подошёл бы круг первоначальной длины. Чистых спринтеров в сборной России только двое: Глеб Ретивых и Александр Терентьев.
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