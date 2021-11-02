Клебо: те, кто проведёт много гонок на ОИ-2022, столкнутся с проблемами по восстановлению
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Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо дал комментарий по поводу предстоящей Олимпиады-2022 в Пекине.
«Те, кто планирует участвовать во многих гонках на Олимпиаде, столкнутся с проблемами. Конечно, здорово, когда имеешь такое рвение к соревнованиям, но после гонок на высоте тебе придётся потратить гораздо больше времени на восстановление. Поэтому нужно чётко определить стратегию, которая поможет достичь успеха.
Я уже получил предложение работать на высоте как юниор. Но для меня самое главное — получить достаточно тренировок, и я чувствовал, что у меня хватает сил, чтобы выдержать всю нагрузку. Разумеется, я делаю это для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм», — приводит слова норвежского лыжника TV2.
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