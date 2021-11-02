Йохауг рассказала о гонке, в которой она установила мировой рекорд

Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг рассказала о гонке на 30 километров, в которой она завоевала бронзу в 18 лет. Она до сих пор является самой молодой обладательницей медали на чемпионате мира.

«Я не знала, во что ввязалась, когда оказалась в Саппоро, на другом конце земного шара, всего в 18 лет. Больше всего мне хотелось просто вернуться домой. Моему тогдашнему тренеру, Фредрику Аукланду, действительно пришлось уговаривать меня выйти на старт. Он сказал: «Ты должна попробовать, возможно, это единственное соревнование чемпионата мира в твоей карьере».

И для себя, и для всех окружающих легко поверить, что ты вдруг постоянно будешь попадать на подиум. С другой стороны, очень быстро стало понятно, что шансов нет. В следующем сезоне это было 10-е место, 12-е место и 15-е место на этой дистанции. Это был мой уровень, но ожидания были выше, и поэтому я столкнулась с негативом.

Сегодня я очень рада, что прошла ту дистанцию, и очень горжусь той бронзовой медалью», — приводит слова Йохауг Langrenn.