Йохауг: одно время я так много тренировалась, что возникали проблемы с питанием

Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг рассказала о проблеме, с которой она столкнулась на раннем этапе профессиональной карьеры.



«Были моменты, когда Олимпийский комитет Норвегии и представители лыжной федерации были вынуждены проконсультировать меня. К примеру, по части питания — тогда я слишком сбилась с пути и получила реальные проблемы. Я так много тренировалась, что у меня действительно возникали проблемы с питанием.



К счастью, за все годы работы со сборной Норвегии я всегда чувствовала защищённость, всегда была уверена, что ребята делают свою работу наилучшим образом, и мне достаточно лишь послушать их», — цитирует Йохауг NRK.

33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.