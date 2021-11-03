Йохауг: одно время я так много тренировалась, что возникали проблемы с питанием

Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг рассказала о проблеме, с которой она столкнулась на раннем этапе профессиональной карьеры.
«Были моменты, когда Олимпийский комитет Норвегии и представители лыжной федерации были вынуждены проконсультировать меня. К примеру, по части питания — тогда я слишком сбилась с пути и получила реальные проблемы. Я так много тренировалась, что у меня действительно возникали проблемы с питанием.
К счастью, за все годы работы со сборной Норвегии я всегда чувствовала защищённость, всегда была уверена, что ребята делают свою работу наилучшим образом, и мне достаточно лишь послушать их», — цитирует Йохауг NRK.
33-летняя Йохауг — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
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