Четырёхкратный олимпийский чемпион Колонья завершит карьеру в конце сезона
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Швейцарский лыжник Дарио Колонья принял решение завершить профессиональные выступления по итогам предстоящего сезона.
«Хочу сообщить о своём решении ещё до начала сезона, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к нему. Впереди уже четвёртые для меня Олимпийские игры, на которых я снова хочу выстрелить. Буду готовиться к стартам на 100%», — цитирует Дарио официальный сайт Федерации лыжных гонок Швейцарии.
35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира, четырёхкратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски».
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