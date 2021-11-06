Егор Сорин рассказал, какие соревнования станут квалификационными к Олимпиаде-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал критерии отбора на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
«Выводить спортсменов к оптимальному состоянию будем к старту Кубка мира. Хотелось бы, чтобы все кандидаты на попадание в олимпийский состав реально себя показали. В нынешнем сезоне квалификационными к Играм-2022 будут три предновогодних этапа (в Руке, Лиллехаммере и Давосе. – Прим. «Чемпионата»), ведь состав будет назван в конце декабря. До Олимпиады ещё останется достаточно времени, чтобы второй раз вывести всех участников Игр на пик формы.
Что касается моей группы, то большинство спортсменов – резерв к следующим Олимпийским играм. К таким соревнованиям не готовятся за один сезон. Не зря же есть понятие «олимпийский цикл». Понятно, что если молодые спортсмены покажут результат выше, чем опытные, то их будут рассматривать в качестве кандидатов на Игры, но, если результаты будут сопоставимые, никто молодёжь тащить за уши не будет, чтобы искусственно омолодить команду. Хотя шанс, повторю, есть у всех, двери открыты даже для тех, кто будет участвовать в России в Континентальном кубке, а потом пробиваться через этапы Кубка мира. Каждый спортсмен должен заработать своё место в составе, через это все проходили – и Большунов, и Спицов», — сказал Сорин в «инстаграме» ski_biathlon_inside.
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