Маркус Крамер критически высказался о проваленном допинг-тесте Марит Бьорген
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер высказался о проваленном допинг-тесте восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Напомним, ранее норвежская лыжница в биографической книге рассказала, как у неё обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали. Заявление спортсменки вызвало резонанс в обществе.
«Я не понимаю, почему Бьорген сейчас написала об этом случае в своей книге. И, конечно, я опять же не понимаю, как FIS работает и реагирует в таких случаях! Крайне интересно, что было бы, окажись на месте Марит кто-то из российских спортсменов», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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