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Маркус Крамер отреагировал на изменения правил контактной борьбы на финише

Маркус Крамер отреагировал на изменения правил контактной борьбы на финише
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал изменение правил в отношении поведения спортсменов на финишной прямой.

После громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила внести изменения в регламент соревнований. Это касается двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.

«Обычно новые правила всегда несут что-то лучшее, но только в том случае, если все чётко понимают: что разрешено, а что – нет. Как мне кажется, новые правила ясности не внесли», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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