Маркус Крамер отреагировал на изменения правил контактной борьбы на финише

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал изменение правил в отношении поведения спортсменов на финишной прямой.
После громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила внести изменения в регламент соревнований. Это касается двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.
«Обычно новые правила всегда несут что-то лучшее, но только в том случае, если все чётко понимают: что разрешено, а что – нет. Как мне кажется, новые правила ясности не внесли», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 6 ноября 2021
-
17:41
-
17:23
-
16:19
-
14:37
-
11:55
-
11:50
-
09:25
- 5 ноября 2021
-
14:44
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
18:52
-
13:08
-
12:38
-
11:26
- 3 ноября 2021
-
16:08
-
12:57
-
11:44
-
11:42
-
11:14
-
10:31
-
00:30
- 2 ноября 2021
-
22:20
-
18:13
-
16:53
-
10:53
-
10:14
-
09:37
-
09:32
-
09:29
- 1 ноября 2021
-
23:42
-
23:23
-
12:31
- 31 октября 2021
-
23:38
-
14:45
-
13:58
-
11:35