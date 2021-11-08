Опубликован состав сборной России по лыжным гонкам на первых стартах FIS в Финляндии

Организаторы опубликовали список лыжников, которые примут участие в турнире категории FIS в Муонио (Финляндия). Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября.

За мужскую сборную выступят Александр Бессмертных, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Кирилл Кливнюк, Андрей Собакарёв, Иван Якимушкин, Александр Клюген, Сергей Ардашев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Артём Николаев, Андрей Ларьков и Андрей Мельниченко. В программе соревнований имеются спринт классическим ходом и две гонки на 15 км (классическим и коньковым ходом).

Женскую сборную представят Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Арина Перевозчикова, Татьяна Сорина и Лилия Васильева. В программе соревнований имеются спринт классическим ходом и две гонки на 10 км (классическим и коньковым ходом).