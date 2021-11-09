Тренер женской сборной Норвегии: Йохауг успешно заменила Бьорген в качестве лидера команды

Тренер женской сборной Норвегии Оле Мортен Иверсен сравнил лыжницу Терезе Йохауг с Марит Бьорген, которая завершила карьеру в 2018 году.
«Она очень выросла над собой за последние годы, стала более зрелой и мудрой. Это касается и личной подготовки, и отношений в коллективе. Она помогает создавать хорошую атмосферу в команде. Терезе очень важна для сборной Норвегии, потому что она вносит огромный вклад в неё.
После ухода Марит Бьорген было много вопросов о том, кто теперь станет лидером команды, но Терезе успешно заменила её. Я считаю, что она внесла не меньший вклад в развитие. Думаю, их значимость можно сравнить. Она чётко понимает психологию своих младших партнёров, разговаривает с ними и помогает успокоиться, если речь идёт о каком-то давлении перед гонкой», — приводит слова Иверсена VG.
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