Личный тренер Терезе Йохауг оценил состояние лыжницы перед началом сезона

Пол Гуннар Миккелспласс, личный тренер норвежской лыжницы, 14-кратной чемпионки мира Терезе Йохауг, оценил состояние своё подопечной перед началом сезона.

«В основном, согласно отчётам, её результаты на тренировках меняются от оценки «хорошо» к «очень хорошо». Пока это очень обнадеживает. За последние годы мы внесли небольшую корректировку в план её подготовки.

Но сейчас лучше время от времени брать несколько дней отдыха, чтобы быть готовой к следующему жёсткому блоку тренировок. Это необходимо для обеспечения качества подготовки. Мы уверены, что то, что она делала до сих пор, было почти идеальным», — приводит слова Миккелспласса VG.

Сезон-2021/2022 стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).