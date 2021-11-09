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Норвежский сайт исследовал зависимость выступлений лыжников от месяца рождения

Норвежский сайт исследовал зависимость выступлений лыжников от месяца рождения
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Норвежский сайт Langrenn провёл исследование, в котором попытался определить зависимость результатов лыжников от месяца рождения.

Есть несколько исследований, которые показывают, что существует связь между днём ​​рождения и достижениями. Среди прочего, в канадском исследовании хоккеистов была выявлена следующая тенденция: спортсмены, родившиеся в начале года, составляют большую часть игроков в НХЛ. Соответственно, шанс попасть в лучшую хоккейную лигу становится выше, если вы родились в первые несколько месяцев года. Это обуславливается тем, что дети получают физическое преимущество перед сверстниками, так как разница в несколько месяцев в подростковом возрасте бывает очень значительной. Эти дети получают больше внимания со стороны тренеров, часто именно на них и делается упор в подготовке команды.

Согласно исследованиям норвежского сайта, подобной тенденции в лыжах нет. В частности, лучшие лыжники последних сезонов Александр Большунов (Россия) и Йоханнес Клебо (Норвегия) родились в конце года. Сентябрь и апрель выделяются как месяцы, в которые родилось большинство из 300 лучших лыжников мира. Ноябрь — месяц с наименьшим количеством рождений.

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Источник: Langrenn

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