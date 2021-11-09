Чемпион ОИ Абраменко высказался об отношениях между российскими и украинскими спортсменами

Олимпийский чемпион 2018 года украинский фристайлист Александр Абраменко высказал мнение о совместных фото российских и украинских спортсменов.

Если в 2021 году травле за фото с Марией Ласицкене подверглась Ярослава Могучих, то в 2018 году Абраменко вынужден был оправдываться за снимок с Ильёй Буровым.

«Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймёт, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Не знаю, что нам делить. Не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всём мире.

По себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

Если в Пекине снова попаду на один пьедестал с россиянином, сделаю ли то же самое, что и в Пхёнчхане? Да. Ну а как? К этому можно подойти с разных сторон. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов ещё очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

Россия – агрессор? Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее, не так. Мне кажется, что это всё спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть ещё третья, четвёртая сторона, которые в этом заинтересованы.

Я не знаю, кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их. Я всё скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что, когда показывают, что творится в АТО, меня злость берёт. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.

Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

Война? И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чём-то? Тем более с соседями», — приводит слова Абраменко Tribuna.ua.