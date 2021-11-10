Сергей Крянин рассказал, что общего у Александра Большунова и Терезе Йохауг

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин дал понять, что россиянина Александра Большунова и норвежку Терезе Йохауг объединяет подход к тренировочному процессу.

«Чтобы бороться с Йохауг, надо очень много работать. Девчонки проходят по 12–15 тысяч километров в год. Ребята, может, чуть больше. Это тот приблизительный объём, который надо делать. Сейчас много времени проводят в тренажёрных залах, делают силовую работу. У нас меняется подход, есть движение вперёд, тренеры держат руку на пульсе.

Почему все работают, а побеждает Йохауг? Надо качественно относиться к каждой тренировке. Когда выходишь на такой уровень, важна практически каждая минута не только в тренировочной процессе. Надо ещё и правильно отдыхать. У Йохауг в каждом движении есть огонь в глазах. Она тренируется постоянно. Чтобы показывать такие движения на дистанции, она делает очень много работы. Те, кто занимается лыжными гонками, прекрасно это понимают. Самое главное — осознать это и пойти на эту нагрузку.

Хочу привести в пример Сашу Большунова. У нас в команде никто не тренируется больше, чем он. Юрий Викторович Бородавко его останавливает. Сашу не надо заставлять работать, его надо вовремя останавливать. Он всегда настроен на работу, всегда с горящими глазами. В любое время ночью его подними, и он будет тренироваться», — сказал Крянин в эфире телеканала «Югра».