Сергей Крянин рассказал, что общего у Александра Большунова и Терезе Йохауг

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин дал понять, что россиянина Александра Большунова и норвежку Терезе Йохауг объединяет подход к тренировочному процессу.
«Чтобы бороться с Йохауг, надо очень много работать. Девчонки проходят по 12–15 тысяч километров в год. Ребята, может, чуть больше. Это тот приблизительный объём, который надо делать. Сейчас много времени проводят в тренажёрных залах, делают силовую работу. У нас меняется подход, есть движение вперёд, тренеры держат руку на пульсе.
Почему все работают, а побеждает Йохауг? Надо качественно относиться к каждой тренировке. Когда выходишь на такой уровень, важна практически каждая минута не только в тренировочной процессе. Надо ещё и правильно отдыхать. У Йохауг в каждом движении есть огонь в глазах. Она тренируется постоянно. Чтобы показывать такие движения на дистанции, она делает очень много работы. Те, кто занимается лыжными гонками, прекрасно это понимают. Самое главное — осознать это и пойти на эту нагрузку.
Хочу привести в пример Сашу Большунова. У нас в команде никто не тренируется больше, чем он. Юрий Викторович Бородавко его останавливает. Сашу не надо заставлять работать, его надо вовремя останавливать. Он всегда настроен на работу, всегда с горящими глазами. В любое время ночью его подними, и он будет тренироваться», — сказал Крянин в эфире телеканала «Югра».
- 10 ноября 2021
-
12:29
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:59
-
10:55
- 9 ноября 2021
-
19:18
-
16:17
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
12:31
-
11:49
- 8 ноября 2021
-
23:09
-
18:11
-
14:52
-
13:55
- 7 ноября 2021
-
09:50
- 6 ноября 2021
-
17:41
-
17:23
-
16:19
-
14:37
-
11:55
-
11:50
-
09:25
- 5 ноября 2021
-
14:44
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
18:52
-
13:08
-
12:38