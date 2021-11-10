Крянин назвал главную задачу российских лыжников на предстоящий сезон

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин рассказал о задачах, которые ставятся перед российскими спортсменами на предстоящий сезон



«Юрий Викторович Бородавко ставит задачу успешно выступить на Олимпийских играх. Это наша главная задача на сезон. В зависимости от ситуации со здоровьем, с перевариванием объёмов и всего остального они с Большуновым будут принимать решение, нужно ли бороться за Кубок мира. Но вся подготовка будет выстроена к Олимпийским играм. Задача завоевать Кубок мира была выполнена в прошлом сезоне, и, думаю, пропуск даже одного-двух этапов ни на что не повлияет», — сказал Крянин в эфире телеканала «Югра».

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