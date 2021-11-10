Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Крянин назвал главную задачу российских лыжников на предстоящий сезон

Крянин назвал главную задачу российских лыжников на предстоящий сезон
Комментарии

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин рассказал о задачах, которые ставятся перед российскими спортсменами на предстоящий сезон

«Юрий Викторович Бородавко ставит задачу успешно выступить на Олимпийских играх. Это наша главная задача на сезон. В зависимости от ситуации со здоровьем, с перевариванием объёмов и всего остального они с Большуновым будут принимать решение, нужно ли бороться за Кубок мира. Но вся подготовка будет выстроена к Олимпийским играм. Задача завоевать Кубок мира была выполнена в прошлом сезоне, и, думаю, пропуск даже одного-двух этапов ни на что не повлияет», — сказал Крянин в эфире телеканала «Югра».

Новость по теме
Сергей Крянин рассказал, что общего у Александра Большунова и Терезе Йохауг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021