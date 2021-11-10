Сван — о решении пропустить Олимпиаду: всё оказалось намного хуже, чем мы предполагали

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала решение о пропуске зимних Олимпийских игр в Пекине. По её словам, повреждение плеча оказалось значительно серьёзнее, нежели предполагалось изначально.
«Сразу же после операции мне сказали, что в Пекин я не поеду. Я лежала на полу, обнимала собаку и просто плакала. Наверное, впервые за последние пару лет я плакала так сильно. Всё оказалось намного хуже, чем мы предполагали.
Раньше я была не готова об этом объявить, но сезон стартует уже совсем скоро, поэтому сказать об этом просто необходимо. На данный момент я могу поднять чашку кофе, но точно не сковороду», — цитирует 21-летнюю спортсменку Expressen.
Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. Ранее она пропустила все три предсезонных сбора национальной команды Швеции.
21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 10 ноября 2021
-
13:38
-
12:43
-
12:29
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:30
-
11:18
-
10:59
-
10:55
- 9 ноября 2021
-
19:18
-
16:17
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:21
-
12:31
-
11:49
- 8 ноября 2021
-
23:09
-
18:11
-
14:52
-
13:55
- 7 ноября 2021
-
09:50
- 6 ноября 2021
-
17:41
-
17:23
-
16:19
-
14:37
-
11:55
-
11:50
-
09:25
- 5 ноября 2021
-
14:44
- 4 ноября 2021
-
22:59
-
18:52