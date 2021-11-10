Сван — о решении пропустить Олимпиаду: всё оказалось намного хуже, чем мы предполагали

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала решение о пропуске зимних Олимпийских игр в Пекине. По её словам, повреждение плеча оказалось значительно серьёзнее, нежели предполагалось изначально.



«Сразу же после операции мне сказали, что в Пекин я не поеду. Я лежала на полу, обнимала собаку и просто плакала. Наверное, впервые за последние пару лет я плакала так сильно. Всё оказалось намного хуже, чем мы предполагали.



Раньше я была не готова об этом объявить, но сезон стартует уже совсем скоро, поэтому сказать об этом просто необходимо. На данный момент я могу поднять чашку кофе, но точно не сковороду», — цитирует 21-летнюю спортсменку Expressen.

Напомним, Сван получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021. Ранее она пропустила все три предсезонных сбора национальной команды Швеции.

21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.