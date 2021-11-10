Тренер сборной России назвал причину отсутствия Юлии Ступак на стартах FIS в Муонио

Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, объяснил отсутствие Юлии Ступак на стартах FIS в Муонио (Финляндия).

«Ступак сейчас в Давосе и готовится по индивидуальной программе. К команде она присоединится 13 числа», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в ближайшие выходные сборная России по лыжным гонкам выступит на стартах FIS в Муонио (Финляндия). Женскую сборную представят Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Арина Перевозчикова, Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко и Ольга Кучерук. В программе соревнований имеются спринт классическим ходом и две гонки на 10 км (классическим и коньковым ходом).