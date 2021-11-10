Норвежский эксперт – о Линн Сван: женская сборная Швеции потеряла своего Златана

Норвежский эксперт телеканала TV2 Петтер Соленг Скинстад эмоционально отреагировал на новость о пропуске Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) шведской лыжницей Линн Сван. Спортсменка не успевает восстановиться после операции на плече.

«Очень, очень жаль. Как мне жалко Линн Сван. Вообще, это трагедия для лыжных гонок. Между Сван, Майей Дальквист и Йонной Сундлинг была хорошая конкуренция внутри сборной Швеции, что отражалось на борьбе с норвежками. Я надеялся, что Линн вернётся к Олимпиаде. Линн Сван, которая находится в отличной форме, — это лучший спринтер в мире и одна из лучших на других дистанциях. Она представляет из себя яркую личность как на трассе, так и за её пределами. Такое ощущение, что женская сборная Швеции потеряла своего Златана», — приводит слова Скинстада Aftonbladet.