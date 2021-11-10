Украинского фристайлиста затравили в соцсетях после слов о дружбе с Россией

Олимпийского чемпиона Игр-2018, украинского фристайлиста Александра Абраменко затравили в соцсетях после интервью, в котором он рассказал об уважительном отношении к российским спортсменам. Абраменко не признал Россию агрессором и заявил, что вместо затяжной войны, которую он не понимает, лучше договориться с восточным соседом.

Оскорбления посыпались как в «инстаграме» Абраменко, так и на личных страницах украинских патриотов, пожелавших высказаться о «политически безграмотном» спортсмене. Приведём некоторые цензурные комментарии.

«Когда твоих родных и близких убьёт Россия, заговоришь по-другому. Желаю, чтоб ты понял свою ошибку без этого страшного момента!»

«Этот малорос ничего уже не поймёт. Прошло столько лет с момента его объятий с русским, а он до сих пор несёт свою чушь про братский народ».

«Ещё один наш олимпиец Александр Абраменко решил показать свою глупость. Он поддержал обнимания другой спортсменки Могучих с капитаном ВС РФ Лацискене и заявил, что не знает о войне в Украине, и сочувствует также и россиянам. А потом такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам».

«Не то чтобы меня слишком удивляли мнения и позиции украинских спортсменов, но эти цитаты прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Олимпийский чемпион Александр Абраменко вообще не смотрит телевизор, но…Может быть, хотя бы для спортсменов-призёров необходимо НОК подготовить спецкурс по истории Украины?! Хотя бы за период с 2010 г. до наших дней».



«Я не знаю, кто им вкладывает это в голову. То ли это спланированная операция российских спецслужб, то ли просто собственная глупость и необразованность. Но мне каждый раз грустно, когда вижу такие интервью известных украинцев. Нужна ли нам такая «гордость страны» как Абраменко, Усик и другие спортсмены, которые по своей популярности сознательно или бессознательно подыгрывают врагу, транслируя на многотысячную аудиторию эти месседжи?»