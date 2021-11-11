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Шведский эксперт — о ситуации со Сван: невероятно грустная новость для неё и шведских лыж

Шведский эксперт — о ситуации со Сван: невероятно грустная новость для неё и шведских лыж
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Шведский эксперт Андрес Бломквист прокомментировал информацию о пропуске лыжницей Линн Сван зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка не успеет полностью восстановиться после травмы плеча, полученной в результате жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Линн продолжала выступать в гонках, применяя обезболивающие. По окончании сезона она прошла курс восстановления, но он не принёс должного результата, и в сентябре шведка перенесла операцию.

«Линн Сван была главным претендентом на золото чемпионата мира, но из-за травмы для неё всё сложилось не так, как она себе представляла. Теперь её надежды на Олимпиаду разрушены по той же причине, это очень расстраивает. Без травмы она была бы главным претендентом на медаль в сборной Швеции. Невероятно грустная новость для неё и шведских лыж», — приводит слова эксперта SVT.

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