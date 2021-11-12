Гиммлер выиграла квалификацию спринта в Муонио, Непряева — седьмая

В Муонио (Финляндия) на лыжном турнире категории FIS завершилась квалификация женской спринтерской гонки классическим стилем. Победу одержала немка Лаура Гиммлер, вторая стала Анна Свендсен из Норвегии, третий результат показала Анне Кюллёнен из Финляндии.



Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, показавшая седьмое время. Ольга Кучерук — восьмая.



Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация.



1. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.21,83

2. Анна Свендсен (Норвегия) +3,28

3. Анне Кюллёнен (Финляндия) +3,60…

7. Наталья Непряева (Россия) +6,17

8. Ольга Кучерук (Россия) +7,97

9. Туули Раунио (Финляндия) +8,49

10. Тереза Штадлобер (Австрия) +9,63…

12. Изабела Марциш (Польша) +10,03

13. Анастасия Фалеева (Россия) +10,14…

16. Христина Мацокина (Россия) +12,62

17. Алия Иксанова (Россия) +13,49…

20. Анастасия Доценко (Россия) +14,05…

22. Анна Грухвина (Россия) +16,91…

26. Вероника Степанова (Россия) +18,66.



Финальный заезд состоится в 13:00 мск.