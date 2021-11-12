Юрий Бородавко оценил результаты россиян в спринтерских гонках в Муонио

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги мужской и женской спринтерских гонок на турнире в Муонио (Финляндия).

«Это первый старт, он прошёл достаточно неплохо. Если говорить про Непряеву, то в финале сделала кучу тактических ошибок, которые исправить не смогла. Это не позволило ей быть выше в финальном забеге.

Что касается Терентьева, то он молодец, показал хороший уровень, боролся. Это открытие сезона, всё ещё впереди. Устюгов возвращается в обойму. Дорогого стоит побеждать таких сильных гонщиков, как Пеллегрино, Вальнес. Это должно вселить определённую уверенность. Все спортсмены борются, полны сил и решимости, будем смотреть дальше», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.