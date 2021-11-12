Крянин: только дальнейшие соревнования рассудят, сможет ли Устюгов бороться с Большуновым

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин подвёл итоги мужской спринтерской гонки на турнире в Муонио (Финляндия).



«Хорошие впечатления от первой гонки сезона. Видно, что Устюгов уже очень опытный спортсмен, он грамотно распределил силы. Сейчас Сергей работает, пробует и смотрит, как тактически подойти к гонке, чтобы применять это на этапах Кубка мира и более крупных стартах.



Сейчас Большунов восстанавливается, поэтому только дальнейшие соревнования рассудят мои слова о том, что Устюгов способен бороться с Александром. Мы можем только предполагать. Любой спортсмен, который выходит на старт, всегда выходит за победой. Дальше всё зависит от того, кто лучше подготовлен, тактически правильно отработал, кому больше повезло, тот и выигрывает. Побеждает сильнейший — в этом и заключается интерес соревнований. Если ты не будешь постоянно работать над собой, над лыжами, то не будет результата.



Думаю, что слова Елены Валерьевны о том, что Ретивых не попадёт на Олимпийские игры, вряд ли как-то на него действуют. Мы можем говорить всё что угодно, но всё зависит только от спортсмена. Может быть, сказывается волнение, какие-то другие моменты. Глебу надо поработать над прохождением спусков, поворотов. Если Глеб над этим не работает, то при чём тут слова Вяльбе о непопадании на Олимпиаду?» — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.