Фотофиниш изменил результаты спринта в Муонио. Терентьев — первый, Устюгов — второй

Федерация лыжных гонок России сообщила, что в итоговый протокол мужского спринта классическим стилем на лыжном турнире категории FIS в Муонио (Финляндия) внесены изменения.

«После анализа фотофиниша победа в соревнованиях FIS в Муонио (Финляндия) была присуждена Александру Терентьеву. Сергей Устюгов — второй!» — написано на странице ФЛГР в «Инстаграме».

Таким образом, итоговый протокол выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал



1. Александр Терентьев (Россия) – 3.04,57

2. Сергей Устюгов (Россия) +0,01

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,50

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,61

4. Торгейр Сулен Ховланд (Норвегия) +2,21

6. Вебьёрн Мон (Норвегия) +4,05.