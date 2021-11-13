Фотофиниш изменил результаты спринта в Муонио. Терентьев — первый, Устюгов — второй
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Федерация лыжных гонок России сообщила, что в итоговый протокол мужского спринта классическим стилем на лыжном турнире категории FIS в Муонио (Финляндия) внесены изменения.
«После анализа фотофиниша победа в соревнованиях FIS в Муонио (Финляндия) была присуждена Александру Терентьеву. Сергей Устюгов — второй!» — написано на странице ФЛГР в «Инстаграме».
Таким образом, итоговый протокол выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Александр Терентьев (Россия) – 3.04,57
2. Сергей Устюгов (Россия) +0,01
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,50
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,61
4. Торгейр Сулен Ховланд (Норвегия) +2,21
6. Вебьёрн Мон (Норвегия) +4,05.
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