Тренер сборной России: Большунов на тренировках смотрится достаточно сильно

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал состояние лидера команды Александра Большунова, который в данный момент тренируется в Финляндии.
«Визуально Большунов смотрится очень неплохо. Он делает скоростные работы и смотрится достаточно сильно», — сказал Турышев в «Инстаграме».
Напомним, Большунов в октябре перенёс операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.
Президент ФЛГР Елена Вяльбе позднее не исключила, что лидер мужской сборной пропустит первые этапы Кубка мира — 2021/2022. Сезон стартует в Руке (Финляндия) в конце ноября.
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