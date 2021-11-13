Якимушкин и Ларьков упали в индивидуальной гонке на 15 км в Муонио, Иван сломал палку
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Российский лыжник Иван Якимушкин, финишировавший третьим в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на турнире FIS в Муонио (Финляндия), столкнулся с соотечественником Андреем Ларьковым и сломал палку, сообщает тренер сборной России Сергей Турышев в «Инстаграме».
Отметим, что Якимушкин отстал от победителя гонки финна Ийво Нисканена на 26,3 секунды, а от серебряного призёра россиянина Алексея Червоткина – на 20,9 секунд. Ларьков, в свою очередь, пришёл к финишу 12-м с отставанием 1.30,8.
Ранее на турнире в Муонио россиянка Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем, Татьяна Сорина финишировала второй с отставанием 13,2 секунды, третьей стала немка Виктория Карл.
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