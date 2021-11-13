Тренер сборной России подвёл итоги индивидуальной гонки на турнире в Муонио

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, подвёл итоги выступления россиян в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия). Её победителем стал местный лыжник Ийво Нисканен, вторым финишировал россиянин Алексей Червоткин, третьим – ещё один россиянин Иван Якимушкин. В топ-10 вошли шестеро россиян.

«Мужская гонка сложилась для нас хорошо. Червоткин — второй, Якимушкин — третий, Устюгов — шестой. Победил Нисканен, но он здесь всегда хорошо смотрится, всегда выигрывает. Причём он обычно выигрывает много, а сегодня преимущество было не таким большим», — сказал Турышев в «Инстаграме».

Ранее в Муонио россиянка Наталья Непряева стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем, Татьяна Сорина финишировала второй с отставанием 13,2 секунды.