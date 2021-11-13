Йохауг — о возвращении Эстберг: не стоит требовать от неё результата с самого начала

Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг дала комментарий по поводу возвращения своей соотечественницы Ингвильд Флугстад Эстберг в большой спорт. Напомним, 31-летняя спортсменка сможет принять участие на первом этапе Кубка мира сезона-2021/2022.

Проблемы со здоровьем у Эстберг начались в 2019 году, когда из-за непройденного медосмотра она пропустила первую половину сезона. Затем она получила два стрессовых перелома, из-за чего сезон-2020/2021 был полностью пропущен.

«Я очень рада за Эстберг. Думаю, она ждала этого момента очень долго. Будет здорово снова выступать рядом с ней. На мой взгляд, она проделала огромный объём работы при подготовке к сезону.

Мне кажется, ей нужно просто расслабиться. Не стоит возлагать на неё слишком большие надежды и требовать результата с самого начала, давайте просто насладимся тем, что она вернулась и наконец-то катается на лыжах. Достижения и успех придут постепенно», — привоидт слова Йохауг TV2.