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Александр Бессмертных объяснил 14-е место в индивидуалке на турнире в Муонио

Александр Бессмертных объяснил 14-е место в индивидуалке на турнире в Муонио
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Лыжник сборной России Александр Бессмертных прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на лыжном турнире категории FIS в Муонио (Финляндия). Бессмертных занял 14-е место с отставанием от лидера в 1.39,4 секунды.

«Первый старт этого сезона… Хочу немного поделиться с вами моим состоянием и мыслями. Может, это и поможет молодым спортсменам провести какой-то анализ для себя. Если спросить, доволен ли я сегодняшним результатом, то можно сказать «да»!

Но почему? Ведь проигрыш достаточно большой?
а) состояние организма намного лучше, чем было в прошлом сезоне. Нет больше «послековидного тормоза», который не давал мышцам столько кислорода, сколько они требовали;
б) соревнования в начале сезона никогда у меня не бывали хорошими, за всю мою историю;
в) тест лыж (выбор самых лучших лыж из всех, что есть на месте), не проводился, т. к. в первую очередь эти соревнования для меня, проверка состояния организма на нагрузку.
Но есть то, что вызывает недовольство в первую очередь к себе. На трассе много равнины, и именно одновременный ход не радует – нет чёткого попадания в отталкивание. В остальном вроде как всё хорошо!» — написал Бессмертных в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Бессмертных.

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