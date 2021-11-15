Елена Вяльбе сообщила, когда и как определят состав сборной России на Олимпиаду-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пояснила, когда и в соответствии с какими критериями будет определён состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Окончательный состав на Игры мы объявим в середине января. Отбор будет проходить через профильные гонки на Кубке мира.

На турнире в Финляндии команда продемонстрировала то, на что была готова. Сейчас мы не ставим задачу на Кубок мира. Через старты мы отбираем состав команды на Олимпиаду. Будем делать это не через один, а через несколько стартов», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Также Вяльбе рассказала о состоянии лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.