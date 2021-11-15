Сильнейшая лыжница Чехии пропустит олимпийский сезон из-за беременности

30-летняя чешская лыжница Катерина Разимова пропустит олимпийский сезон – 2021/2022, спортсменка вместе с мужем Владиславом Разимовым ждёт первого ребёнка, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) в своём «твиттере».
На чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе (Германия) Разимова показала лучший результат среди чешек: в масс-старте на 30 км в классическом стиле Катерина стала 19-й, ту гонку выиграла норвежка Терезе Йохауг. В коньковой гонке на 10 км Разимова заняла 25-е место. Также Катерина приняла участие в командном спринте, где вместе с Катержиной Янатовой финишировала восьмой. Также Разимова неоднократно попадала в топ-10 на этапах Кубка мира.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом, который примет как зимнюю, так и летнюю Олимпиаду. Летние Игры в Пекине прошли в 2008 году.
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