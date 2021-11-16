Степанова раскритиковала норвежское издание за материал, касающийся РПП у лыжниц

Россиянка Вероника Степанова раскритиковала норвежское издание Dagbladet за расследования, которые касаются расстройства пищевого поведения (РПП) у лыжниц.
Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения.
«У меня нет причин сомневаться в ваших фактах и выводах, но я реагирую на то, как вы строите картину, подчёркивающую, что беговые лыжи — это опасный вид спорта, особенно для девочек-подростков.
Я знаю гораздо больше о том, каково быть просто девочкой-подростком, которая делает ставку на беговые лыжи, чем о том, что делаете вы, и я думаю, что ваш угол зрения вредит нашему великому спорту», — цитирует Степанову Dagbladet.
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